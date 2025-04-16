Бальзам При простуде без ментола (Balm For colds without menthol)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПРИ ПРОСТУДЕ БЕЗ МЕНТОЛА" 50 мл №1
Красота и Здоровье
100,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПРИ ПРОСТУДЕ БЕЗ МЕНТОЛА" 50 мл №1
Красота и Здоровье
108,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПРИ ПРОСТУДЕ БЕЗ МЕНТОЛА" 50 мл №1
Красота и Здоровье
100,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПРИ ПРОСТУДЕ БЕЗ МЕНТОЛА" 50 мл №1
Красота и Здоровье
100,00
Экономия при брони: -8,00 грн
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
94.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПРИ ПРОСТУДЕ БЕЗ МЕНТОЛА" 50 мл №1
Красота и Здоровье
100,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
136.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПРИ ПРОСТУДЕ БЕЗ МЕНТОЛА" 50 мл №1
Красота и Здоровье
100,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
228.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПРИ ПРОСТУДЕ БЕЗ МЕНТОЛА" 50 мл №1
Красота и Здоровье
100,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Милана
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 2
359.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПРИ ПРОСТУДЕ БЕЗ МЕНТОЛА" 50 мл №1
Красота и Здоровье
Венера
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Независимости, 8
369.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПРИ ПРОСТУДЕ БЕЗ МЕНТОЛА" 50 мл №1
Красота и Здоровье
Азалия
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Комарова Космонавта, 6
371.9 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПРИ ПРОСТУДЕ БЕЗ МЕНТОЛА" 50 мл №1
Красота и Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
372.9 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПРИ ПРОСТУДЕ БЕЗ МЕНТОЛА" 50 мл №1
Красота и Здоровье
Анкор
Закрыто
Открывается в 08:00
Лиманка, ул. Жемчужная, 11
375.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПРИ ПРОСТУДЕ БЕЗ МЕНТОЛА" 50 мл №1
Красота и Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
434.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПРИ ПРОСТУДЕ БЕЗ МЕНТОЛА" 50 мл №1
Красота и Здоровье
100,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
435.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПРИ ПРОСТУДЕ БЕЗ МЕНТОЛА" 50 мл №1
Красота и Здоровье
100,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
438.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПРИ ПРОСТУДЕ БЕЗ МЕНТОЛА" 50 мл №1
Красота и Здоровье
100,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
450.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПРИ ПРОСТУДЕ БЕЗ МЕНТОЛА" 50 мл №1
Красота и Здоровье
100,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
723.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПРИ ПРОСТУДЕ БЕЗ МЕНТОЛА" 50 мл №1
Красота и Здоровье
100,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Домашняя аптечка
Закрыто
Открывается в 09:00
Святопетровское, ул. Тепличная, 32-А
451.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПРИ ПРОСТУДЕ БЕЗ МЕНТОЛА" 50 мл №1
Красота и Здоровье
Домашняя аптечка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Автозаводская, 17-А
451.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПРИ ПРОСТУДЕ БЕЗ МЕНТОЛА" 50 мл №1
Красота и Здоровье