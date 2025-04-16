Бальзам При простуде без ментола (Balm For colds without menthol)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПРИ ПРОСТУДЕ БЕЗ МЕНТОЛА" 50 мл №1
Красота и Здоровье
100,00
Экономия при брони: -4,00 грн
В городах рядом
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПРИ ПРОСТУДЕ БЕЗ МЕНТОЛА" 50 мл №1
Красота и Здоровье
100,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
117.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПРИ ПРОСТУДЕ БЕЗ МЕНТОЛА" 50 мл №1
Красота и Здоровье
100,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
126.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПРИ ПРОСТУДЕ БЕЗ МЕНТОЛА" 50 мл №1
Красота и Здоровье
108,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
131.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПРИ ПРОСТУДЕ БЕЗ МЕНТОЛА" 50 мл №1
Красота и Здоровье
100,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
134.9 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПРИ ПРОСТУДЕ БЕЗ МЕНТОЛА" 50 мл №1
Красота и Здоровье
100,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
137.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПРИ ПРОСТУДЕ БЕЗ МЕНТОЛА" 50 мл №1
Красота и Здоровье
100,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Милана
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 2
245.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПРИ ПРОСТУДЕ БЕЗ МЕНТОЛА" 50 мл №1
Красота и Здоровье
Венера
Одесса, ул. Независимости, 8
257.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПРИ ПРОСТУДЕ БЕЗ МЕНТОЛА" 50 мл №1
Красота и Здоровье
Аптека
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
260.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПРИ ПРОСТУДЕ БЕЗ МЕНТОЛА" 50 мл №1
Красота и Здоровье
Азалия
Одесса, ул. Комарова Космонавта, 6
260.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПРИ ПРОСТУДЕ БЕЗ МЕНТОЛА" 50 мл №1
Красота и Здоровье
Анкор
Лиманка, ул. Жемчужная, 11
264.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПРИ ПРОСТУДЕ БЕЗ МЕНТОЛА" 50 мл №1
Красота и Здоровье
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
341.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПРИ ПРОСТУДЕ БЕЗ МЕНТОЛА" 50 мл №1
Красота и Здоровье
100,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
342.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПРИ ПРОСТУДЕ БЕЗ МЕНТОЛА" 50 мл №1
Красота и Здоровье
100,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
346.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПРИ ПРОСТУДЕ БЕЗ МЕНТОЛА" 50 мл №1
Красота и Здоровье
100,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
358.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПРИ ПРОСТУДЕ БЕЗ МЕНТОЛА" 50 мл №1
Красота и Здоровье
100,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
596.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПРИ ПРОСТУДЕ БЕЗ МЕНТОЛА" 50 мл №1
Красота и Здоровье
100,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Домашняя аптечка
Святопетровское, ул. Тепличная, 32-А
354.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПРИ ПРОСТУДЕ БЕЗ МЕНТОЛА" 50 мл №1
Красота и Здоровье
Домашняя аптечка
Киев, ул. Автозаводская, 17-А
358.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПРИ ПРОСТУДЕ БЕЗ МЕНТОЛА" 50 мл №1
Красота и Здоровье