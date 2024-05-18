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Бетоптик® S капли глазные 0,25 % флакон-капельница 5 мл, №1 - Запорожье (7848) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 144 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
205,00
Экономия: -36,00 грн
169,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
193,37
Экономия: -17,05 грн
176,32 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
190,40
Экономия: -16,06 грн
174,34 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
165,65 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
186,50
Экономия: -16,10 грн
170,40 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (4)
195,00
Экономия: -26,00 грн
169,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (148)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
180,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (3)
179,50
Экономия: -9,10 грн
170,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
195,58
Экономия: -22,04 грн
173,54 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
184,33 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
174,52 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (148)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
180,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
193,11
Экономия: -20,85 грн
172,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
189,08
Экономия: -15,12 грн
173,96 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
191,50
Экономия: -22,40 грн
169,10 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается через 38 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (148)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
180,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
207,28
Экономия: -30,69 грн
176,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
190,72
Экономия: -14,22 грн
176,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
216,03
Экономия: -39,69 грн
176,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (148)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
180,50 грн