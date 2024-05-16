Бетоптик® S капли глазные 0,25 % флакон-капельница 5 мл, №1 - Харьков (7848) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 198 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (21)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Первая аптека
Подробнее
Всего: упаковка (6)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1 социальна аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (21)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается через 33 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается через 03 мин
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А