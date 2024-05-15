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Бетоптик® S капли глазные 0,25 % флакон-капельница 5 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (7848) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 185 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
203,94
Экономия: -29,22 грн
174,72 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
196,77
Экономия: -17,22 грн
179,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (218)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
181,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
188,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
193,50
Экономия: -23,50 грн
170,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (1)
199,90
Экономия: -31,00 грн
168,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
191,93
Экономия: -25,06 грн
166,87 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
174,52 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
196,69
Экономия: -22,13 грн
174,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (218)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
181,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
174,99
Экономия: -4,99 грн
170,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
202,48
Экономия: -30,84 грн
171,64 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
167,59 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
186,80
Экономия: -17,90 грн
168,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
201,82
Экономия: -34,95 грн
166,87 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (4)
199,98
Экономия: -20,50 грн
179,48 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
197,35
Экономия: -22,04 грн
175,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
197,57
Экономия: -27,22 грн
170,35 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
167,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
195,67
Экономия: -22,60 грн
173,07 грн