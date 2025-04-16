ГОЗЕРЕЛИН ЗЕНТИВА (GOZERELIN ZENTIVA)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 42 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Гозерелин Зентива имплантат 3.6 мг шприц №1
Zentiva
1830,40 грн
Гозерелин Зентива имплантат 10.8 мг шприц №1
Zentiva
6154,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Гозерелин Зентива имплантат 3.6 мг шприц №1
Zentiva
1830,40 грн
Гозерелин Зентива имплантат 10.8 мг шприц №1
Zentiva
6154,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Гозерелин Зентива имплантат 3.6 мг шприц №1
Zentiva
1830,40 грн
Гозерелин Зентива имплантат 10.8 мг шприц №1
Zentiva
6154,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Гозерелин Зентива имплантат 3.6 мг шприц №1
Zentiva
1830,40 грн
Гозерелин Зентива имплантат 10.8 мг шприц №1
Zentiva
6154,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Гозерелин Зентива имплантат 3.6 мг шприц №1
Zentiva
1830,40 грн
Гозерелин Зентива имплантат 10.8 мг шприц №1
Zentiva
6154,50 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Гозерелин Зентива имплантат 3.6 мг шприц №1
Zentiva
1830,40 грн
Гозерелин Зентива имплантат 10.8 мг шприц №1
Zentiva
6154,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Гозерелин Зентива имплантат 3.6 мг шприц №1
Zentiva
1830,40 грн
Гозерелин Зентива имплантат 10.8 мг шприц №1
Zentiva
6154,50 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Гозерелин Зентива имплантат 3.6 мг шприц №1
Zentiva
1830,40 грн
Гозерелин Зентива имплантат 10.8 мг шприц №1
Zentiva
6154,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 12 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Гозерелин Зентива имплантат 3.6 мг шприц №1
Zentiva
1830,40 грн
Гозерелин Зентива имплантат 10.8 мг шприц №1
Zentiva
6154,50 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Гозерелин Зентива имплантат 3.6 мг шприц №1
Zentiva
1830,40 грн
Гозерелин Зентива имплантат 10.8 мг шприц №1
Zentiva
6154,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Гозерелин Зентива имплантат 3.6 мг шприц №1
Zentiva
1830,40 грн
Гозерелин Зентива имплантат 10.8 мг шприц №1
Zentiva
6154,50 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Гозерелин Зентива имплантат 3.6 мг шприц №1
Zentiva
2589,53
Экономия при брони: -107,99 грн
2481,54 грн
Гозерелин Зентива имплантат 10.8 мг шприц №1
Zentiva
6379,09
Экономия при брони: -266,03 грн
6113,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Гозерелин Зентива имплантат 3.6 мг шприц №1
Zentiva
1830,40 грн
Гозерелин Зентива имплантат 10.8 мг шприц №1
Zentiva
6154,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 12 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Гозерелин Зентива имплантат 3.6 мг шприц №1
Zentiva
1830,40 грн
Гозерелин Зентива имплантат 10.8 мг шприц №1
Zentiva
6154,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 42 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Гозерелин Зентива имплантат 3.6 мг шприц №1
Zentiva
1830,40 грн
Гозерелин Зентива имплантат 10.8 мг шприц №1
Zentiva
6154,50 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Гозерелин Зентива имплантат 3.6 мг шприц №1
Zentiva
1830,40 грн
Гозерелин Зентива имплантат 10.8 мг шприц №1
Zentiva
6154,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 42 мин
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Гозерелин Зентива имплантат 3.6 мг шприц №1
Zentiva
1830,40 грн
Гозерелин Зентива имплантат 10.8 мг шприц №1
Zentiva
6154,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Гозерелин Зентива имплантат 3.6 мг шприц №1
Zentiva
1830,40 грн
Гозерелин Зентива имплантат 10.8 мг шприц №1
Zentiva
6154,50 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Гозерелин Зентива имплантат 3.6 мг шприц №1
Zentiva
1830,40 грн
Гозерелин Зентива имплантат 10.8 мг шприц №1
Zentiva
6154,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Гозерелин Зентива имплантат 3.6 мг шприц №1
Zentiva
1830,40 грн
Гозерелин Зентива имплантат 10.8 мг шприц №1
Zentiva
6154,50 грн