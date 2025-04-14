ГОЗЕРЕЛИН ЗЕНТИВА (GOZERELIN ZENTIVA)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 102 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Гозерелин Зентива имплантат 3.6 мг шприц №1
Zentiva
1830,40 грн
Гозерелин Зентива имплантат 10.8 мг шприц №1
Zentiva
6154,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Гозерелин Зентива имплантат 3.6 мг шприц №1
Zentiva
2709,30
Экономия при брони: -177,12 грн
2532,18 грн
Гозерелин Зентива имплантат 10.8 мг шприц №1
Zentiva
6674,14
Экономия при брони: -436,34 грн
6237,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Гозерелин Зентива имплантат 3.6 мг шприц №1
Zentiva
1830,40 грн
Гозерелин Зентива имплантат 10.8 мг шприц №1
Zentiva
6154,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Гозерелин Зентива имплантат 3.6 мг шприц №1
Zentiva
1830,40 грн
Гозерелин Зентива имплантат 10.8 мг шприц №1
Zentiva
6154,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Гозерелин Зентива имплантат 3.6 мг шприц №1
Zentiva
1830,40 грн
Гозерелин Зентива имплантат 10.8 мг шприц №1
Zentiva
6154,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Гозерелин Зентива имплантат 3.6 мг шприц №1
Zentiva
1830,40 грн
Гозерелин Зентива имплантат 10.8 мг шприц №1
Zentiva
6154,50 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Гозерелин Зентива имплантат 10.8 мг шприц №1
Zentiva
5926,03 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Гозерелин Зентива имплантат 3.6 мг шприц №1
Zentiva
2410,26 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Гозерелин Зентива имплантат 3.6 мг шприц №1
Zentiva
1830,40 грн
Гозерелин Зентива имплантат 10.8 мг шприц №1
Zentiva
6154,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Гозерелин Зентива имплантат 3.6 мг шприц №1
Zentiva
1830,40 грн
Гозерелин Зентива имплантат 10.8 мг шприц №1
Zentiva
6154,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Гозерелин Зентива имплантат 3.6 мг шприц №1
Zentiva
1830,40 грн
Гозерелин Зентива имплантат 10.8 мг шприц №1
Zentiva
6154,50 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Гозерелин Зентива имплантат 3.6 мг шприц №1
Zentiva
1830,40 грн
Гозерелин Зентива имплантат 10.8 мг шприц №1
Zentiva
6154,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Гозерелин Зентива имплантат 3.6 мг шприц №1
Zentiva
1830,40 грн
Гозерелин Зентива имплантат 10.8 мг шприц №1
Zentiva
6154,50 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Гозерелин Зентива имплантат 3.6 мг шприц №1
Zentiva
1830,40 грн
Гозерелин Зентива имплантат 10.8 мг шприц №1
Zentiva
6154,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Гозерелин Зентива имплантат 3.6 мг шприц №1
Zentiva
1830,40 грн
Гозерелин Зентива имплантат 10.8 мг шприц №1
Zentiva
6154,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Гозерелин Зентива имплантат 3.6 мг шприц №1
Zentiva
1830,40 грн
Гозерелин Зентива имплантат 10.8 мг шприц №1
Zentiva
6154,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Гозерелин Зентива имплантат 3.6 мг шприц №1
Zentiva
1830,40 грн
Гозерелин Зентива имплантат 10.8 мг шприц №1
Zentiva
6154,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Гозерелин Зентива имплантат 10.8 мг шприц №1
Zentiva
6200,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Гозерелин Зентива имплантат 3.6 мг шприц №1
Zentiva
1830,40 грн
Гозерелин Зентива имплантат 10.8 мг шприц №1
Zentiva
6154,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Гозерелин Зентива имплантат 10.8 мг шприц №1
Zentiva
6200,00 грн