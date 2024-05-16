Атенолол таблетки 0,05 г блистер в пачке, №20 - Киев (21012) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 39 аптеках
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Киев, ул. Крещатик, 22
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Киев, ул. Крещатик, 13
Біла ромашка
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Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Виталюкс
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Киев, ул. Большая Васильковская, 72
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Киев, ул. Константиновская, 71
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Киев, дорога Набережно-Рыбальская, 3
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Киев, ул. Скрипника Мстислава Патриарха, 40
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Киев, ул. Липковского Василия, 25
Жолдифарм
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Киев, ул. Дегтяревская, 12/7
Біла ромашка
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Киев, ул. Казимира Малевича, 107
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Киев, просп. Бандеры Степана, 36
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Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
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Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Біла ромашка
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Киев, ул. Антоновича, 176
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Киев, ул. Аболмасова Андрея, 6
Бажаемо здоровья
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Киев, перек. Ереванская / Джохара Дудаева, 9/2
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Киев, просп. Шухевича Романа, 12
Виталюкс
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Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Мед-сервис
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Киев, ул. Васильковская, 34
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Киев, просп. Красной Калины, 15