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Банеоцин порошок накожный контейнер 10 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (83292) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 306 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (13)
291,03
Экономия: -65,68 грн
225,35 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (4)
279,95
Экономия: -54,60 грн
225,35 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1)
288,10
Экономия: -38,60 грн
249,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (3)
350,70
Экономия: -109,50 грн
241,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (3)
293,52
Экономия: -54,80 грн
238,72 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (2)
303,60
Экономия: -54,10 грн
249,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
267,64 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
278,99
Экономия: -36,56 грн
242,43 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1)
332,90
Экономия: -83,40 грн
249,50 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2)
303,60
Экономия: -54,10 грн
249,50 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (2)
347,20
Экономия: -97,70 грн
249,50 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (2)
322,20
Экономия: -72,70 грн
249,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (6)
277,15
Экономия: -51,34 грн
225,81 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (3)
318,60
Экономия: -69,10 грн
249,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
252,02 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2)
284,93
Экономия: -35,29 грн
249,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (7)
306,21
Экономия: -80,67 грн
225,54 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
264,99
Экономия: -22,56 грн
242,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (6)
287,08
Экономия: -60,93 грн
226,15 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (4)
226,87 грн