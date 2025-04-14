Одесса (адрес не указан)
Доступно в 102 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Антасаар таблетки, покрытые оболочкой №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
540,34
Экономия при брони: -24,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Антасаар таблетки, покрытые оболочкой №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
507,34
Экономия при брони: -38,63 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Антасаар таблетки, покрытые оболочкой №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
517,30 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Антасаар таблетки, покрытые оболочкой №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
517,30 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Антасаар таблетки, покрытые оболочкой №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
517,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Антасаар таблетки, покрытые оболочкой №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
517,30 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Антасаар таблетки, покрытые оболочкой №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
545,40
Экономия при брони: -71,50 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Антасаар таблетки, покрытые оболочкой №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
536,09
Экономия при брони: -20,27 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Антасаар таблетки, покрытые оболочкой №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
517,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Антасаар таблетки, покрытые оболочкой №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
517,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Антасаар таблетки, покрытые оболочкой №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
506,70
Экономия при брони: -32,71 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Антасаар таблетки, покрытые оболочкой №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
545,50
Экономия при брони: -71,60 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Антасаар таблетки, покрытые оболочкой №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
516,72
Экономия при брони: -42,73 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Антасаар таблетки, покрытые оболочкой №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
551,60
Экономия при брони: -36,25 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Антасаар таблетки, покрытые оболочкой №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
511,22
Экономия при брони: -37,23 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Антасаар таблетки, покрытые оболочкой №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
517,30 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Антасаар таблетки, покрытые оболочкой №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
517,30 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Антасаар таблетки, покрытые оболочкой №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
517,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
Антасаар таблетки, покрытые оболочкой №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
349,66
Экономия при брони: -37,28 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Антасаар таблетки, покрытые оболочкой №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
517,30 грн