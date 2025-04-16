Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 109 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 17 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Антасаар таблетки, покрытые оболочкой №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
519,70
Экономия при брони: -46,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 17 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Антасаар таблетки, покрытые оболочкой №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
513,22
Экономия при брони: -90,55 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Антасаар таблетки, покрытые оболочкой №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
507,00
Экономия при брони: -86,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 17 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Антасаар таблетки, покрытые оболочкой №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
546,37
Экономия при брони: -26,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Антасаар таблетки, покрытые оболочкой №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
513,36
Экономия при брони: -91,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Антасаар таблетки, покрытые оболочкой №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
547,51
Экономия при брони: -27,95 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Антасаар таблетки, покрытые оболочкой №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 17 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Антасаар таблетки, покрытые оболочкой №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
546,53
Экономия при брони: -26,97 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 17 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Антасаар таблетки, покрытые оболочкой №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
521,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 17 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Антасаар таблетки, покрытые оболочкой №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
542,52
Экономия при брони: -22,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Антасаар таблетки, покрытые оболочкой №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
521,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 17 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Антасаар таблетки, покрытые оболочкой №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
521,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 17 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Антасаар таблетки, покрытые оболочкой №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
521,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Антасаар таблетки, покрытые оболочкой №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
180,54
Экономия при брони: -7,39 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 17 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Антасаар таблетки, покрытые оболочкой №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
521,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Антасаар таблетки, покрытые оболочкой №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
543,97
Экономия при брони: -24,22 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Антасаар таблетки, покрытые оболочкой №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
507,00
Экономия при брони: -86,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 17 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Антасаар таблетки, покрытые оболочкой №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
521,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Антасаар таблетки, покрытые оболочкой №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
521,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Антасаар таблетки, покрытые оболочкой №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
505,15
Экономия при брони: -83,16 грн