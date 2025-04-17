Дексаметазон-Биофарма (Dexamethasone-Biopharma)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках в Винница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
39,75
Экономия при брони: -3,84 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,00
Экономия при брони: -3,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,00
Экономия при брони: -3,30 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,00
Экономия при брони: -3,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нечая Данила, 63
2.0 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,00
Экономия при брони: -3,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 17
2.9 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Князей Кориатовичей, 181-А
3.2 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 126
3.2 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пер. 1-й Украинский, 5
3.4 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Зодчих, 16
4.2 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Порика Василия, 16
5.5 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,10
Экономия при брони: -3,40 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Келецкая / Космонавтов, 57/38
5.6 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 42
5.7 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 88
5.7 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Тимофеевская, 4
6.2 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ