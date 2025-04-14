Дексаметазон-Биофарма (Dexamethasone-Biopharma)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
36,25
Экономия при брони: -1,28 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,60
Экономия при брони: -3,60 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 125/3
3.7 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Новощепный ряд, 11
4.1 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Польская, 14
4.3 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 94
4.7 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Одесса, бульв. Итальянский, 11
4.8 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
4.8 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 90
4.9 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Радостная, 23-А
4.9 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека enter
Одесса, ул. Среднефонтанская, 34-А
5.2 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека бам
Одесса, дорога Фонтанская, 2
5.3 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
5.6 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ