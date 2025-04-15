Дексаметазон-Биофарма (Dexamethasone-Biopharma)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках в Львов
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,10
Экономия при брони: -3,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
34,80
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Подорожник
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Зеленая, 7/7
1.4 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 82
1.5 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
36,64
Экономия при брони: -1,72 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 84
1.5 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Подорожник
Львов, ул. Железнодорожная, 7
1.6 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека бам
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
1.8 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Подорожник
Львов, ул. Яблонской Софии, 8
1.8 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Подорожник
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ