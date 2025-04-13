Дексаметазон-Биофарма (Dexamethasone-Biopharma)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 255 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 22
1.8 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Мазепы Ивана, 3
1.9 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
38,50
Экономия при брони: -3,60 грн
Аптека
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Ярославская, 26
2.1 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,49
Экономия при брони: -1,44 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Златоустовская, 44/22
2.5 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
2.5 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, пл. Вокзальная, 2
2.6 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптекарь
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
2.9 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 3
3.0 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ