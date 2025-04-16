Дексаметазон-Биофарма (Dexamethasone-Biopharma)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
36,44
Экономия при брони: -2,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
38,72
Экономия при брони: -3,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
36,63
Экономия при брони: -2,00 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
36,60
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
36,76
Экономия при брони: -1,38 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
3.6 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 3-Г
4.3 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Кривой Рог, пл. 30 лет Победы, 1
6.1 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, ул. Лисового, 11
6.8 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Покровская, 26
7.4 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
7.5 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, ул. Мирного Панаса, 10
8.0 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
8.3 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
42,58
Экономия при брони: -2,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, ул. Сечеславская, 30
11.1 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, ул. Защитников Азовстали, 8
13.2 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 47
13.6 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 39
14.3 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
39,38
Экономия при брони: -2,62 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 21
16.2 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ