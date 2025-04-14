Дексаметазон-Биофарма (Dexamethasone-Biopharma)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках в Днепр
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
38,50
Экономия при брони: -4,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Мониторная, 2
4.2 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
4.3 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,60
Экономия при брони: -4,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
4.4 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Независимости, 16
4.9 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
6.5 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
38,50
Экономия при брони: -4,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 105
6.9 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
40,50
Экономия при брони: -1,63 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Акинфиева Ивана, 12-Б
7.9 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
38,50
Экономия при брони: -4,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Терещенковская, 27-А
8.2 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
38,50
Экономия при брони: -4,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Березинская, 25-Б
8.8 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, бульв. Платонова, 3-А
8.8 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,60
Экономия при брони: -4,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Старозаводская, 1
9.0 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Старочумацкая, 80
9.5 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,28
Экономия при брони: -2,94 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Героев, 37
10.2 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Старый Шлях, 7
12.4 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,60
Экономия при брони: -4,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 35
13.7 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,60
Экономия при брони: -4,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 29
13.8 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ