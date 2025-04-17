Дексаметазон-Биофарма (Dexamethasone-Biopharma)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 37 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,30
Экономия при брони: -3,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,30
Экономия при брони: -3,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Ощад аптека
Открыто
Закроется через 54 мин
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,30
Экономия при брони: -3,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Казацкая, 3-А
1.9 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Подорожник
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Летная, 19
2.4 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Теробороны, 11
2.5 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Дексаметазон-Биофарма капли глазные 0.1 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ