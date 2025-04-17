Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках в Чернигов
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Линебиотик раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 300 мл №1
Mistral Capital Management
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Аптека низких цен
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г
64.1 км
Линебиотик раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 300 мл №1
Mistral Capital Management
895,69
Экономия при брони: -56,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 54 мин
Бахмач, ул. Дружбы, 9
112.5 км
Линебиотик раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 300 мл №1
Mistral Capital Management
856,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 54 мин
Короп, ул. Успенская, 1
115.6 км
Линебиотик раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 300 мл №1
Mistral Capital Management
856,40 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
126.9 км
Линебиотик раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 300 мл №1
Mistral Capital Management
729,08
Экономия при брони: -31,68 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
127.6 км
Линебиотик раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 300 мл №1
Mistral Capital Management
Аптека низких цен
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
127.6 км
Линебиотик раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 300 мл №1
Mistral Capital Management
957,73
Экономия при брони: -38,35 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
127.8 км
Линебиотик раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 300 мл №1
Mistral Capital Management
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Линебиотик раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 300 мл №1
Mistral Capital Management
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Линебиотик раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 300 мл №1
Mistral Capital Management
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 54 мин
Конотоп, ул. Успенско-Троицкая, 89
133.6 км
Линебиотик раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 300 мл №1
Mistral Capital Management
856,40 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Васильковская, 8
134.2 км
Линебиотик раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 300 мл №1
Mistral Capital Management
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 54 мин
Конотоп, просп. Мира, 83
135.6 км
Линебиотик раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 300 мл №1
Mistral Capital Management
856,40 грн
Подорожник
Конотоп, просп. Мира, 11
136.3 км
Линебиотик раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 300 мл №1
Mistral Capital Management
856,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 54 мин
Конотоп, просп. Мира, 9
136.3 км
Линебиотик раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 300 мл №1
Mistral Capital Management
856,40 грн
Подорожник
Конотоп, ул. Лазаревского, 23
136.5 км
Линебиотик раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 300 мл №1
Mistral Capital Management
856,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 54 мин
Конотоп, ул. Лазаревского, 25
136.5 км
Линебиотик раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 300 мл №1
Mistral Capital Management
856,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 54 мин
Конотоп, ул. Батуринская, 1-А
136.6 км
Линебиотик раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 300 мл №1
Mistral Capital Management
856,40 грн
Подорожник
Кролевец, ул. Леси Украинки, 2-В
144.6 км
Линебиотик раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 300 мл №1
Mistral Capital Management
856,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 54 мин
Кролевец, ул. Леси Украинки, 10
144.7 км
Линебиотик раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 300 мл №1
Mistral Capital Management
856,40 грн