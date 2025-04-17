Винница (адрес не указан)
Доступно в 50 аптеках в Винница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
118,14
Экономия при брони: -17,22 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг контейнер №100
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг контейнер №100
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
102,60
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
117,34
Экономия при брони: -16,42 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг контейнер №100
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
103,47
Экономия при брони: -12,70 грн
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг контейнер №100
Дарница
129,86
Экономия при брони: -5,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
102,50
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
114,86
Экономия при брони: -13,55 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
102,50
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пл. Привокзальная, -
1.1 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг контейнер №100
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.1 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг контейнер №100
Дарница
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.2 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг контейнер №100
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Станция Винница, 19
1.2 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг контейнер №100
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
102,60
Экономия при брони: -0,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 7-А
1.6 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
102,60
Экономия при брони: -0,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.8 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница