Киев
Кардио-Дар (Cardio-Dar)

Кардио-Дар (Cardio-Dar)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 115 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
96,82 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
86,54 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
86,55 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг контейнер №100
Дарница
118,12 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
104,33
Экономия при брони: -4,93 грн
99,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
112,15
Экономия при брони: -5,30 грн
106,85 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
103,25
Экономия при брони: -8,77 грн
94,48 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг контейнер №100
Дарница
119,01 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
86,55 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
94,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
116,43
Экономия при брони: -5,98 грн
110,45 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
90,88 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
90,88 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
86,55 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
102,60
Экономия при брони: -1,00 грн
101,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
90,88 грн
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг контейнер №100
Дарница
127,00
Экономия при брони: -5,80 грн
121,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
90,88 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
86,55 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
102,60
Экономия при брони: -1,00 грн
101,60 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
94,70 грн
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