Одесса (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг контейнер №100
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
104,33
Экономия при брони: -4,93 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
112,15
Экономия при брони: -5,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
103,25
Экономия при брони: -8,77 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг контейнер №100
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
116,43
Экономия при брони: -5,98 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
102,60
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг контейнер №100
Дарница
127,00
Экономия при брони: -5,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
102,60
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница