Николаев (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 42 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
114,73
Экономия при брони: -13,40 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
104,96
Экономия при брони: -7,04 грн
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг контейнер №100
Дарница
130,80
Экономия при брони: -7,42 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
117,16
Экономия при брони: -15,82 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
118,48
Экономия при брони: -18,11 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг контейнер №100
Дарница
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Подорожник
Открыто
Закроется через 12 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
102,60
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
103,74
Экономия при брони: -5,37 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 42 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
108,92
Экономия при брони: -9,67 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
110,99
Экономия при брони: -11,74 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 42 мин
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Мед-сервис
Николаев, ул. Соборная, 7
3.7 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
114,45
Экономия при брони: -10,50 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг контейнер №100
Дарница
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
109,54
Экономия при брони: -8,00 грн