Львов (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг контейнер №100
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
102,60
Экономия при брони: -0,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
102,60
Экономия при брони: -0,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
102,60
Экономия при брони: -0,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг контейнер №100
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
102,60
Экономия при брони: -0,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
107,72
Экономия при брони: -16,97 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
118,12
Экономия при брони: -24,76 грн
Мед-сервис
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг контейнер №100
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
102,50
Экономия при брони: -0,10 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
109,64
Экономия при брони: -11,72 грн