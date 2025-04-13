Киев (адрес не указан)
Доступно в 387 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг контейнер №100
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг контейнер №100
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг контейнер №100
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
109,22
Экономия при брони: -6,08 грн
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг контейнер №100
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Виталюкс
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, спуск Кловский, 14/24
1.8 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 22
1.8 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
115,30
Экономия при брони: -12,24 грн