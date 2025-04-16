Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 109 аптеках в Кривой Рог
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг контейнер №100
Дарница
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
103,42
Экономия при брони: -17,05 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг контейнер №100
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
103,05
Экономия при брони: -5,08 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
103,64
Экономия при брони: -17,28 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг контейнер №100
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
105,30
Экономия при брони: -5,58 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
108,74
Экономия при брони: -22,36 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг контейнер №100
Дарница
121,48
Экономия при брони: -8,48 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг контейнер №100
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг контейнер №100
Дарница
127,16
Экономия при брони: -14,16 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
102,60
Экономия при брони: -2,40 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 62-Б
2.4 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг контейнер №100
Дарница
116,30
Экономия при брони: -3,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Городская семейная аптека
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг контейнер №100
Дарница