Днепр (адрес не указан)
Доступно в 98 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг контейнер №100
Дарница
130,00
Экономия при брони: -8,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
118,55
Экономия при брони: -11,85 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг контейнер №100
Дарница
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
102,60
Экономия при брони: -1,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг контейнер №100
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
105,99
Экономия при брони: -8,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
108,60
Экономия при брони: -17,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
105,11
Экономия при брони: -14,41 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг контейнер №100
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 4
3.8 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
3.9 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг контейнер №100
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
106,73
Экономия при брони: -16,62 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Мониторная, 2
4.2 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг контейнер №100
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
117,76
Экономия при брони: -11,06 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
118,57
Экономия при брони: -11,87 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг контейнер №100
Дарница
116,09
Экономия при брони: -11,09 грн