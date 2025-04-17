Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 47 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
110,38
Экономия при брони: -12,46 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 55 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
106,92
Экономия при брони: -16,22 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг контейнер №100
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 55 мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
109,62
Экономия при брони: -18,92 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
114,62
Экономия при брони: -10,67 грн
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг контейнер №100
Дарница
120,71
Экономия при брони: -4,39 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
114,53
Экономия при брони: -10,58 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
100,45
Экономия при брони: -3,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 114
1.2 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг контейнер №100
Дарница
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг контейнер №100
Дарница
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг контейнер №100
Дарница
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг контейнер №100
Дарница
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Казацкая, 3-А
1.9 км
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг контейнер №100
Дарница