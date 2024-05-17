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Аверо таблетки 24 мг блистер, №60 - Запорожье (678607) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 147 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (70)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
559,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: таблетки (30)
629,91
Экономия: -72,31 грн
557,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
595,96
Экономия: -35,23 грн
560,73 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
535,27 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
608,99
Экономия: -81,32 грн
527,67 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
612,00
Экономия: -101,40 грн
510,60 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: таблетки (20)
612,00
Экономия: -101,40 грн
510,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
598,99
Экономия: -71,32 грн
527,67 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), блистер (2)
596,16
Экономия: -38,35 грн
557,81 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (70)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
559,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
589,04
Экономия: -42,48 грн
546,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1), блистер (3)
592,17
Экономия: -34,84 грн
557,33 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1), блистер (5)
589,60
Экономия: -75,50 грн
514,10 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 40 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (70)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
559,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: таблетки (30)
630,69
Экономия: -84,13 грн
546,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1), блистер (5)
562,04
Экономия: -28,64 грн
533,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2), блистер (3)
647,77
Экономия: -87,04 грн
560,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1), блистер (2)
612,46
Экономия: -55,28 грн
557,18 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (70)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
559,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
627,26
Экономия: -69,79 грн
557,47 грн