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Аверо таблетки 24 мг блистер, №60 - Львов (678607) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 139 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (98)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
559,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
504,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
571,72
Экономия: -45,66 грн
526,06 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
594,99
Экономия: -67,30 грн
527,69 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: блистер (5)
504,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
671,99
Экономия: -144,30 грн
527,69 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
660,99
Экономия: -133,30 грн
527,69 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: таблетки (50)
535,67
Экономия: -26,28 грн
509,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1), блистер (1)
598,50
Экономия: -60,46 грн
538,04 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 03 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (3)
574,99
Экономия: -47,30 грн
527,69 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
689,99
Экономия: -162,30 грн
527,69 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 48 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (98)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
559,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: таблетки (40)
718,99
Экономия: -191,30 грн
527,69 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (2)
534,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
591,99
Экономия: -64,30 грн
527,69 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 18 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (98)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
559,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (98)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
559,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: таблетки (50)
573,09
Экономия: -26,53 грн
546,56 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: таблетки (50)
639,89
Экономия: -112,20 грн
527,69 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: таблетки (30)
545,00 грн