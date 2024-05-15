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Аверо таблетки 24 мг блистер, №60 - Днепр (Днепропетровск) (678607) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 131 аптеке
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
559,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
592,80
Экономия: -23,40 грн
569,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
620,41
Экономия: -62,65 грн
557,76 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: таблетки (50)
585,43
Экономия: -54,79 грн
530,64 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1), блистер (2)
613,32
Экономия: -58,52 грн
554,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: таблетки (40)
532,45
Экономия: -33,57 грн
498,88 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
559,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
614,05
Экономия: -83,41 грн
530,64 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: блистер (2)
475,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
559,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
593,32
Экономия: -46,76 грн
546,56 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1), блистер (1)
526,77
Экономия: -27,89 грн
498,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: таблетки (40)
527,37
Экономия: -28,49 грн
498,88 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
504,51 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
584,11
Экономия: -51,11 грн
533,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
559,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
640,34
Экономия: -89,82 грн
550,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
559,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
559,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1), блистер (3)
578,47
Экономия: -58,70 грн
519,77 грн