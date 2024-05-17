Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ВЕСТИБУЛЯРНЫХ НАРУШЕНИЯХСредства, применяемые при вестибулярных нарушениях (головокружении)БетагистинАвероЦены в аптеках

Аверо таблетки 16 мг блистер, №30 - Запорожье (678604) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: таблетки (20)
238,09
Экономия: -14,91 грн
223,18 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 112
Всего: таблетки (20)
236,91
Экономия: -13,73 грн
223,18 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 120
Всего: упаковка (1)
233,20
Экономия: -10,02 грн
223,18 грн
Аптека твоей родини
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 19
Всего: упаковка (1)
212,56 грн
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Луговская, 248
Всего: упаковка (1)
235,61
Экономия: -12,43 грн
223,18 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Каменское, ул. Мурахтова, 1-А
Всего: таблетки (10)
237,71
Экономия: -14,53 грн
223,18 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Соборная, 6-А
Всего: упаковка (1)
231,00
Экономия: -8,84 грн
222,16 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Каменское, ул. Соборная, 18-А
Всего: упаковка (1)
232,69
Экономия: -9,51 грн
223,18 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 17
Всего: упаковка (1)
212,56 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Б
Всего: упаковка (1)
237,20
Экономия: -14,02 грн
223,18 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
Всего: упаковка (1)
230,28
Экономия: -7,10 грн
223,18 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 27-Н
Всего: упаковка (1)
234,56
Экономия: -11,38 грн
223,18 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 41-А
Всего: таблетки (20)
219,75 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Петропавловка, ул. Красная, 76-А
Всего: таблетки (20)
266,39
Экономия: -46,64 грн
219,75 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
Всего: упаковка (1)
212,56
Экономия: -8,25 грн
204,31 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
Всего: упаковка (1)
234,18
Экономия: -11,00 грн
223,18 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
Всего: упаковка (1)
234,18
Экономия: -11,00 грн
223,18 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Лисового, 11
Всего: упаковка (1)
212,56 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
Всего: упаковка (1)
231,33
Экономия: -8,15 грн
223,18 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 17
Всего: упаковка (1)
257,27 грн