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Аверо таблетки 16 мг блистер, №30 - Одесса (678604) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
Всего: упаковка (3)
219,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (1)
219,75 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
219,75 грн
В других городах:
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
Всего: упаковка (1)
250,99
Экономия: -31,24 грн
219,75 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Мирного Панаса, 10
Всего: блистер (2)
212,56 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (1)
230,12
Экономия: -6,94 грн
223,18 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 17
Всего: упаковка (1)
257,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
Всего: упаковка (1)
234,18
Экономия: -11,00 грн
223,18 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Лисового, 11
Всего: упаковка (1)
212,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
Всего: упаковка (1)
231,33
Экономия: -8,15 грн
223,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
Всего: упаковка (1)
234,18
Экономия: -11,00 грн
223,18 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Гайсин, ул. 1-го Мая, 71
Всего: таблетки (20)
269,99
Экономия: -50,24 грн
219,75 грн
Семейная
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Открыто Закроется в 21:00
Гайсин, ул. Соборная, 43
Всего: таблетки (20)
220,56
Экономия: -1,81 грн
218,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
Всего: упаковка (1)
212,56
Экономия: -8,25 грн
204,31 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Знаменка, ул. Кобзарева, 28-А
Всего: упаковка (1)
237,89
Экономия: -14,71 грн
223,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Знаменка, ул. Линника Михаила, 45
Всего: упаковка (1)
235,50
Экономия: -12,32 грн
223,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Александрия, ул. Усика Григория, 44
Всего: таблетки (20)
214,57
Экономия: -9,24 грн
205,33 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Александрия, ул. Сокальского Григория, 42
Всего: упаковка (1)
212,56 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Могилев-Подольский, просп. Независимости, 287
Всего: блистер (2)
225,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 65
Всего: блистер (1)
212,56 грн