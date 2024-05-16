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Аверо таблетки 16 мг блистер, №30 - Львов (678604) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Стебник, ул. Грушевского Михаила, 6
Всего: таблетки (20)
219,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Радивилов, ул. Четвертного, 5-А
Всего: таблетки (20)
257,99
Экономия: -38,24 грн
219,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Галич, ул. Вивчаренко, 8-А
Всего: упаковка (1)
258,29
Экономия: -38,54 грн
219,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Локачи, ул. Луцкая, 2
Всего: таблетки (20)
275,99
Экономия: -56,24 грн
219,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 48 мин
Тернополь, ул. Мазепы, 7
Всего: таблетки (10)
251,99
Экономия: -32,24 грн
219,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременец, ул. Дубенская, 142-А
Всего: упаковка (1)
237,80
Экономия: -14,62 грн
223,18 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 1
Всего: таблетки (10)
227,94 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Чортков, ул. Бандеры Степана, 54-А
Всего: блистер (1)
212,56 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Яремче, ул. Свободы, 259-Б
Всего: таблетки (10)
250,19
Экономия: -30,44 грн
219,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Свалява, ул. Духновича, 1
Всего: упаковка (1)
237,03
Экономия: -10,81 грн
226,22 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Свалява, ул. Главная, 70
Всего: таблетки (10)
234,89
Экономия: -15,14 грн
219,75 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Здолбунов, ул. Школьная, 27
Всего: блистер (1)
190,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Митрополита Владимира, 33-Б
Всего: таблетки (10)
231,73
Экономия: -8,55 грн
223,18 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Мукачево, ул. Духновича Александра, 8-А
Всего: таблетки (20)
261,99
Экономия: -42,24 грн
219,75 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Мостовая, 9
Всего: таблетки (10)
247,99
Экономия: -28,24 грн
219,75 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Косов, пер. Шевченко Тараса, 14
Всего: упаковка (1)
227,49
Экономия: -0,51 грн
226,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хуст, ул. Карпатской Сечи, 22
Всего: таблетки (20)
233,67
Экономия: -10,51 грн
223,16 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 09:00
Вижница, ул. Небесной Сотни, 3-Е
Всего: упаковка (1)
244,93 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Заставна, ул. Независимости, 97-А
Всего: таблетки (10)
241,45 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Виноградов, ул. Шевченко Тараса, 8-Б
Всего: таблетки (20)
225,00 грн