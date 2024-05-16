К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено

В других городах:

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Вышгород, перек. Мазепы Ивана / Шолуденко, 13/9 Всего: упаковка (1) 235,81 Экономия: -12,63 грн 223,18 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Обухов, ул. Киевская, 111-А Всего: упаковка (1) 234,67 Экономия: -11,49 грн 223,18 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 34 Всего: блистер (1) 212,56 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Макаров, ул. Хмельницкого Богдана, 64 Всего: упаковка (2) 286,99 Экономия: -67,24 грн 219,75 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Узин, ул. Богуна Ивана, 21-А Всего: упаковка (3) 212,56 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 46 Всего: таблетки (20) 232,89 Экономия: -9,71 грн 223,18 грн Забронировать

Аптека оптовых цен Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Володарка, ул. Армейская, 1-В Всего: упаковка (1) 256,83 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Житомир, ул. Витрука, 32 Всего: блистер (1) 212,57 грн Забронировать

Аптека Подробнее Открыто Закроется в 18:00 График работы Черкассы, ул. Дахновская, 32 Всего: таблетки (20) 219,75 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Черкассы, ул. Сумгаитская, 24 Всего: упаковка (1) 234,70 Экономия: -11,52 грн 223,18 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Черкассы, ул. Сумгаитская, 39 Всего: упаковка (1) 236,17 Экономия: -12,99 грн 223,18 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Чернобай, ул. Центральная, 72 Всего: упаковка (1), блистер (1) 158,85 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Черкассы, ул. Грушевского Михаила, 95 Всего: таблетки (20) 232,13 Экономия: -8,95 грн 223,18 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Черкассы, просп. Победы, 6 Всего: упаковка (1) 212,56 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2 Всего: упаковка (1) 194,24 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216 Всего: упаковка (1) 217,71 Экономия: -12,38 грн 205,33 грн Забронировать

Аптека шар@ Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Черкассы, ул. Припортовая, 25 Всего: упаковка (1) 236,12 Экономия: -12,94 грн 223,18 грн Забронировать

Аптека бам Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 112/3 Всего: таблетки (20) 246,99 Экономия: -27,24 грн 219,75 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Черкассы, ул. Казацкая, 1/1 Всего: упаковка (1) 238,40 Экономия: -15,22 грн 223,18 грн Забронировать

Аптека шар@ Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Черкассы, ул. Ильенко Юрия, 64/1 Всего: упаковка (1) 237,20 Экономия: -14,02 грн 223,18 грн Забронировать