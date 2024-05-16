Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ВЕСТИБУЛЯРНЫХ НАРУШЕНИЯХСредства, применяемые при вестибулярных нарушениях (головокружении)БетагистинАвероЦены в аптеках

Аверо таблетки 16 мг блистер, №30 - Киев (678604) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено
В других городах:
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Вышгород, перек. Мазепы Ивана / Шолуденко, 13/9
Всего: упаковка (1)
235,81
Экономия: -12,63 грн
223,18 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Обухов, ул. Киевская, 111-А
Всего: упаковка (1)
234,67
Экономия: -11,49 грн
223,18 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 34
Всего: блистер (1)
212,56 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Макаров, ул. Хмельницкого Богдана, 64
Всего: упаковка (2)
286,99
Экономия: -67,24 грн
219,75 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Узин, ул. Богуна Ивана, 21-А
Всего: упаковка (3)
212,56 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 46
Всего: таблетки (20)
232,89
Экономия: -9,71 грн
223,18 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Володарка, ул. Армейская, 1-В
Всего: упаковка (1)
256,83 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Витрука, 32
Всего: блистер (1)
212,57 грн
Аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Черкассы, ул. Дахновская, 32
Всего: таблетки (20)
219,75 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 24
Всего: упаковка (1)
234,70
Экономия: -11,52 грн
223,18 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
Всего: упаковка (1)
236,17
Экономия: -12,99 грн
223,18 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Чернобай, ул. Центральная, 72
Всего: упаковка (1), блистер (1)
158,85 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Грушевского Михаила, 95
Всего: таблетки (20)
232,13
Экономия: -8,95 грн
223,18 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, просп. Победы, 6
Всего: упаковка (1)
212,56 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2
Всего: упаковка (1)
194,24 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (1)
217,71
Экономия: -12,38 грн
205,33 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Припортовая, 25
Всего: упаковка (1)
236,12
Экономия: -12,94 грн
223,18 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 112/3
Всего: таблетки (20)
246,99
Экономия: -27,24 грн
219,75 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Казацкая, 1/1
Всего: упаковка (1)
238,40
Экономия: -15,22 грн
223,18 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Ильенко Юрия, 64/1
Всего: упаковка (1)
237,20
Экономия: -14,02 грн
223,18 грн