Аверо таблетки 16 мг блистер, №30 - Харьков (678604) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 7 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
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Харьков, просп. Гагарина, 167
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Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
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Харьков, просп. Победы, 52
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Харьков, просп. Победы, 65-Г
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Харьков, ул. Шариковая, 31
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
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Песочин, перек. Комарова / Квартальная, 9-Б/18-Б
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Красноград, м-н 3-й, -
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Полтава, ул. Чураивны, 3/2
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Полтава, ул. Европейская, 21
Бажаемо здоровья
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Новомосковск, ул. Сучкова, 17
Подорожник
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Всего: таблетки (20)
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Петропавловка, ул. Красная, 76-А
Бажаемо здоровья
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Кобеляки, ул. Миллионная, 16/2
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Днепр, ул. Луговская, 248
Подорожник
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Всего: таблетки (20)
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Каменское, бульв. Строителей, 41-А
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Каменское, бульв. Строителей, 27-Н
Аптека низких цен
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Каменское, бульв. Строителей, 24-Б
Аптека копейка
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Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
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Каменское, ул. Соборная, 18-А
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Каменское, ул. Соборная, 6-А