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Аверо таблетки 16 мг блистер, №30 - Харьков (678604) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
243,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: таблетки (10)
234,52
Экономия: -11,34 грн
223,18 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (1)
255,38 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 52
Всего: упаковка (1)
245,39 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
234,54
Экономия: -11,36 грн
223,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Шариковая, 31
Всего: упаковка (1)
233,40
Экономия: -10,22 грн
223,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
223,18 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Песочин, перек. Комарова / Квартальная, 9-Б/18-Б
Всего: упаковка (1)
255,54 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, м-н 3-й, -
Всего: упаковка (1)
198,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: блистер (2)
225,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 21
Всего: таблетки (10)
236,11
Экономия: -12,92 грн
223,19 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 17
Всего: упаковка (1)
212,56 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Петропавловка, ул. Красная, 76-А
Всего: таблетки (20)
266,39
Экономия: -46,64 грн
219,75 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Кобеляки, ул. Миллионная, 16/2
Всего: блистер (2)
225,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Луговская, 248
Всего: упаковка (1)
230,84
Экономия: -7,66 грн
223,18 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 41-А
Всего: таблетки (20)
219,75 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 27-Н
Всего: упаковка (1)
236,37
Экономия: -13,19 грн
223,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Б
Всего: упаковка (1)
231,84
Экономия: -8,66 грн
223,18 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
Всего: упаковка (1)
235,61
Экономия: -12,43 грн
223,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменское, ул. Соборная, 18-А
Всего: упаковка (1)
238,04
Экономия: -14,86 грн
223,18 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Соборная, 6-А
Всего: упаковка (1)
229,89
Экономия: -7,73 грн
222,16 грн