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Аверо таблетки 16 мг блистер, №30 - Днепр (Днепропетровск) (678604) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Луговская, 248
Всего: упаковка (1)
230,84
Экономия: -7,66 грн
223,18 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 19:30
Каменское, ул. Мурахтова, 1-А
Всего: таблетки (10)
235,83
Экономия: -12,65 грн
223,18 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Соборная, 6-А
Всего: упаковка (1)
229,89
Экономия: -7,73 грн
222,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Соборная, 18-А
Всего: упаковка (1)
238,04
Экономия: -14,86 грн
223,18 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 17
Всего: упаковка (1)
212,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Каменское, бульв. Строителей, 24-Б
Всего: упаковка (1)
231,84
Экономия: -8,66 грн
223,18 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, бульв. Строителей, 41-А
Всего: таблетки (20)
219,75 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
Всего: упаковка (1)
235,61
Экономия: -12,43 грн
223,18 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, бульв. Строителей, 27-Н
Всего: упаковка (1)
236,37
Экономия: -13,19 грн
223,18 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: таблетки (20)
234,52
Экономия: -11,34 грн
223,18 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 2
Всего: упаковка (1)
231,15
Экономия: -7,97 грн
223,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Космическая, 112
Всего: таблетки (20)
230,23
Экономия: -7,05 грн
223,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Космическая, 120
Всего: упаковка (1)
233,31
Экономия: -10,13 грн
223,18 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 19
Всего: упаковка (1)
212,56 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Кобеляки, ул. Миллионная, 16/2
Всего: блистер (2)
225,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Петропавловка, ул. Красная, 76-А
Всего: таблетки (20)
266,39
Экономия: -46,64 грн
219,75 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Красноград, м-н 3-й, -
Всего: упаковка (1)
198,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
Всего: упаковка (1)
217,04
Экономия: -12,73 грн
204,31 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
Всего: блистер (2)
212,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
Всего: упаковка (1)
229,99
Экономия: -6,81 грн
223,18 грн