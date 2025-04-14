Одесса (адрес не указан)
Доступно в 128 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
353,00 грн
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
605,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
541,70
Экономия при брони: -45,29 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
353,00 грн
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
605,40 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
353,00 грн
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
605,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
353,00 грн
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
605,40 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
353,00 грн
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
605,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
353,00 грн
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
605,40 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
353,00 грн
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
605,40 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
208,50
Экономия при брони: -0,04 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
353,00 грн
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
605,40 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
353,00 грн
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
605,40 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
353,00 грн
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
605,40 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
353,00 грн
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
605,40 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
353,00 грн
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
605,40 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
353,00 грн
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
605,40 грн