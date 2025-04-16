Николаев (адрес не указан)
Доступно в 74 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
361,30 грн
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
605,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
361,30 грн
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
605,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
361,30 грн
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
637,26
Экономия при брони: -33,11 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
361,30 грн
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
605,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
361,30 грн
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
637,86
Экономия при брони: -33,54 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
361,30 грн
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
605,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
361,30 грн
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
605,40 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
361,30 грн
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
605,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
361,30 грн
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
605,40 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
361,30 грн
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
642,71
Экономия при брони: -38,32 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
361,30 грн
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
605,40 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
361,30 грн
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
626,61
Экономия при брони: -23,11 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
361,30 грн
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
605,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
361,30 грн
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
605,40 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
361,30 грн
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
633,46
Экономия при брони: -29,19 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
361,30 грн
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
605,40 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
361,30 грн
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
605,40 грн