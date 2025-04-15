Львов (адрес не указан)
Доступно в 163 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
320,81
Экономия при брони: -14,35 грн
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
263,52
Экономия при брони: -28,20 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
353,00 грн
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
580,00 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
353,00 грн
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
580,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
353,00 грн
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
532,36
Экономия при брони: -61,99 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
362,50
Экономия при брони: -76,80 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
D.s.
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
D.s.
Львов, пл. Кропивницкого, 2
0.9 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
D.s.
Львов, ул. Старая, 1
0.9 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
353,00 грн
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
580,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
595,10
Экономия при брони: -115,50 грн