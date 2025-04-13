Харьков (адрес не указан)
Доступно в 132 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
361,30 грн
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
624,44
Экономия при брони: -20,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
361,30 грн
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
643,31
Экономия при брони: -39,04 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
361,30 грн
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
605,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
361,30 грн
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
524,73
Экономия при брони: -45,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
361,30 грн
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
539,41
Экономия при брони: -23,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
361,30 грн
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
545,85
Экономия при брони: -30,31 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
361,30 грн
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
605,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 38
1.7 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
361,30 грн
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
539,19
Экономия при брони: -35,72 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
361,30 грн
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
605,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 24
1.9 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
329,56
Экономия при брони: -34,35 грн
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
528,58
Экономия при брони: -36,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
361,30 грн
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
605,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
361,30 грн
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
605,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
361,30 грн
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
645,96
Экономия при брони: -42,09 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Биотебал таблетки 5 мг блистер №30
Polpharma
361,30 грн
Биотебал таблетки 5 мг блистер №60
Polpharma
605,40 грн