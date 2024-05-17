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Бетаргин® раствор питьевой контейнер стеклянный 10 мл, №20 - Одесса (786301) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 57 аптеках
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: контейнер стеклянный (10)
845,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (170)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
759,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (170)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
759,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1), контейнер стеклянный (10)
702,59 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: раствор питьевой (18)
866,99
Экономия: -149,74 грн
717,25 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: контейнер стеклянный (17)
734,00 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (4)
850,90
Экономия: -87,90 грн
763,00 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (170)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
759,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (170)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
759,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
828,99
Экономия: -111,74 грн
717,25 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (170)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
759,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (170)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
759,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (2), контейнер стеклянный (2)
703,24 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: контейнер стеклянный (1)
744,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (170)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
759,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (170)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
759,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (1)
830,99
Экономия: -113,74 грн
717,25 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (3), контейнер стеклянный (15)
723,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (170)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
759,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (170)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
759,50 грн