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Бетаргин® раствор питьевой контейнер стеклянный 10 мл, №20 - Львов (786301) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (137)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
759,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (137)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
759,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
788,99
Экономия: -71,74 грн
717,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
852,99
Экономия: -135,74 грн
717,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
849,99
Экономия: -132,74 грн
717,25 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (137)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
759,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (137)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
759,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
772,99
Экономия: -55,74 грн
717,25 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
884,99
Экономия: -167,74 грн
717,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
832,99
Экономия: -115,74 грн
717,25 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (5)
894,99
Экономия: -177,74 грн
717,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
757,99
Экономия: -40,74 грн
717,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (2)
818,99
Экономия: -101,74 грн
717,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: раствор питьевой (3)
852,99
Экономия: -135,74 грн
717,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (137)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
759,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (137)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
759,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (1)
844,99
Экономия: -127,74 грн
717,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (137)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
759,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (3)
880,99
Экономия: -163,74 грн
717,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (1)
835,99
Экономия: -118,74 грн
717,25 грн