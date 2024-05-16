Бетаргин® раствор питьевой контейнер стеклянный 10 мл, №20 - Киев (786301) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 462 аптеках
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Киев, пл. Независимости, 1
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Киев, ул. Софиевская, 1/2
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Киев, ул. Крещатик, 22
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Всего: упаковка (21), контейнер стеклянный (18)
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Киев, ул. Крещатик, 13
Подорожник
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Киев, ул. Крещатик, 21
Фармация
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Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
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Киев, ул. Владимирская, 42
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Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
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Киев, ул. Владимирская, 51/53
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Всего: упаковка (300)
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Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
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Всего: упаковка (1), контейнер стеклянный (19)
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
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Всего: упаковка (5), контейнер стеклянный (8)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Фармация
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (2), контейнер стеклянный (8)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (300)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (300)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (300)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
Фармация
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Фармация
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 19:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2