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Бетаргин® раствор питьевой контейнер стеклянный 10 мл, №20 - Киев (786301) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 462 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (3)
866,99
Экономия: -149,74 грн
717,25 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: контейнер стеклянный (11)
729,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (20), контейнер стеклянный (1)
704,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (21), контейнер стеклянный (18)
724,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (6)
866,99
Экономия: -149,74 грн
717,25 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (5)
1010,00
Экономия: -242,98 грн
767,02 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1), контейнер стеклянный (17)
733,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
699,40 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
1012,50
Экономия: -245,48 грн
767,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
759,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1), контейнер стеклянный (19)
698,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (5), контейнер стеклянный (8)
723,60 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (2)
921,10
Экономия: -223,85 грн
697,25 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Всего: упаковка (2), контейнер стеклянный (8)
726,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
759,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
821,99
Экономия: -104,74 грн
717,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
759,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
759,50 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (3)
1013,00
Экономия: -245,98 грн
767,02 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
Всего: упаковка (2)
1013,00
Экономия: -245,98 грн
767,02 грн