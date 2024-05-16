Бетаргин® раствор питьевой контейнер стеклянный 10 мл, №20 - Харьков (786301) Лекарственный препарат - Цены
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
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Харьков, ул. Дарвина, 1
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Всего: упаковка (42)
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
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Всего: упаковка (3), контейнер стеклянный (3)
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Харьков, пл. Конституции, 20
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Харьков, пл. Конституции, 20
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Всего: упаковка (3), контейнер стеклянный (7)
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Харьков, пл. Конституции, 1
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
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Харьков, ул. Молочная, 6
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Всего: упаковка (42)
Закрыто Открывается через 33 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
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Всего: упаковка (1), контейнер стеклянный (14)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
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Всего: упаковка (2), контейнер стеклянный (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1), контейнер стеклянный (7)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
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Всего: упаковка (2), контейнер стеклянный (8)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
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Всего: упаковка (1), контейнер стеклянный (7)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1), контейнер стеклянный (18)
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Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Аптека копейка
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Всего: упаковка (42)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (1), контейнер стеклянный (5)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33