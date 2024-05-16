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Бетаргин® раствор питьевой контейнер стеклянный 10 мл, №10 - Киев (786300) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 202 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
354,92 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (9), контейнер стеклянный (8)
367,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
354,92 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2), контейнер стеклянный (3)
360,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (2)
416,99
Экономия: -55,08 грн
361,91 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (2)
376,30 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
530,00
Экономия: -128,37 грн
401,63 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Всего: упаковка (1)
354,92 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
Всего: упаковка (1)
354,92 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
Всего: упаковка (2)
369,52 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хорива, 17
Всего: контейнер стеклянный (7)
354,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 22
Всего: упаковка (1)
354,92 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
Всего: упаковка (2)
425,99
Экономия: -64,08 грн
361,91 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
Всего: упаковка (1)
376,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 44/22
Всего: упаковка (1)
376,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 3
Всего: упаковка (1)
376,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Брюллова, 1-А
Всего: упаковка (1)
376,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Татарская, 38-А
Всего: упаковка (3)
376,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ратушного Романа, 21-А
Всего: упаковка (1), контейнер стеклянный (6)
375,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Карела Чапека, 4
Всего: упаковка (2)
376,30 грн