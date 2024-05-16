Бетаргин® раствор питьевой контейнер стеклянный 10 мл, №10 - Харьков (786300) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 24 аптеках
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Харьков, просп. Науки, 38
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Харьков, проезд Стадионный, 11
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Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
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Харьков, ул. Героев Труда, 15
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Харьков, шоссе Салтовское, 262-А
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Харьков, просп. Победы, 64-Г
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Харьков, просп. Юбилейный, 89