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Бетаргин® раствор питьевой контейнер стеклянный 10 мл, №10 - Харьков (786300) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
354,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (2)
402,99
Экономия: -41,08 грн
361,91 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
354,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (1)
376,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (1)
436,99
Экономия: -75,08 грн
361,91 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
Всего: упаковка (2)
376,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (1)
376,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
393,99
Экономия: -32,08 грн
361,91 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
413,99
Экономия: -52,08 грн
361,91 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 7
Всего: упаковка (1)
367,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 43
Всего: контейнер стеклянный (8)
354,92 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11
Всего: упаковка (2)
393,99
Экономия: -32,05 грн
361,94 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
Всего: контейнер стеклянный (8)
354,92 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 19
Всего: упаковка (2)
413,99
Экономия: -52,05 грн
361,94 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
Всего: упаковка (1)
376,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 33 мин
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
Всего: контейнер стеклянный (6)
376,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 15
Всего: контейнер стеклянный (8)
364,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-А
Всего: контейнер стеклянный (8)
354,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 64-Г
Всего: упаковка (2)
354,92 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 89
Всего: упаковка (1)
376,30 грн