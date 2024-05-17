Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыряБетаргин®Цены в аптеках

Бетаргин® раствор для перорального применения саше 10 мл, №10 - Одесса (423394) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (21)
463,20
Экономия: -13,90 грн
449,30 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Вильямса Академика, 93/1
Всего: упаковка (1)
443,11 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (2)
465,50
Экономия: -13,96 грн
451,54 грн
В других городах:
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, ул. Данченко, 7/64-Н
Всего: упаковка (1)
402,48 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Раздельная, ул. Европейская, 1-А
Всего: раствор для перорального применения (6)
453,99
Экономия: -94,86 грн
359,13 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
Всего: упаковка (3), саше (1)
465,00
Экономия: -13,95 грн
451,05 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 7
Всего: упаковка (1)
369,33 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: раствор для перорального применения (4)
410,00
Экономия: -49,00 грн
361,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (1)
371,55 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
Всего: упаковка (1)
366,91 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
Всего: раствор для перорального применения (1)
430,00
Экономия: -65,00 грн
365,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
Всего: упаковка (1)
366,91 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 52
Всего: упаковка (1)
380,00
Экономия: -15,00 грн
365,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Покров, ул. Центральная, 38
Всего: упаковка (1)
367,04 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Александрия, просп. Соборный, 122-А
Всего: упаковка (1)
360,44 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Александрия, просп. Соборный, 87
Всего: раствор для перорального применения (9)
365,89 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 110
Всего: упаковка (1)
417,99 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто
Светловодск, ул. Павлова Академика, 16
Всего: упаковка (1)
417,99 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (5), саше (2)
452,20
Экономия: -13,57 грн
438,63 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Винница, просп. Космонавтов, 49
Всего: раствор для перорального применения (7)
407,65 грн