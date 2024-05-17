Бетаргин® раствор для перорального применения саше 10 мл, №10 - Одесса (423394) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 3 аптеках
Біла ромашка
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Всего: упаковка (21)
Открыто Закроется в 22:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Вильямса Академика, 93/1
В других городах:
Біла ромашка
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, ул. Данченко, 7/64-Н
Подорожник
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Всего: раствор для перорального применения (6)
Открыто Закроется в 19:30
Раздельная, ул. Европейская, 1-А
Біла ромашка
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Всего: упаковка (3), саше (1)
Открыто Закроется в 22:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 23:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 7
Народная аптека
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Всего: раствор для перорального применения (4)
Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
Аптека интернет цен
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Всего: раствор для перорального применения (1)
Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
Народная аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 52
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Покров, ул. Центральная, 38
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Александрия, просп. Соборный, 122-А
Мед-сервис
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Всего: раствор для перорального применения (9)
Открыто Закроется в 23:00
Александрия, просп. Соборный, 87
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 110
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто
Светловодск, ул. Павлова Академика, 16
Біла ромашка
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Всего: упаковка (5), саше (2)
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Мед-сервис
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Всего: раствор для перорального применения (7)
Открыто Закроется в 22:00
Винница, просп. Космонавтов, 49