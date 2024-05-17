Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыряБетаргин®Цены в аптеках

Бетаргин® раствор для перорального применения саше 10 мл, №10 - Львов (423394) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (3)
456,80
Экономия: -13,70 грн
443,10 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (4), саше (6)
457,50
Экономия: -13,72 грн
443,78 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (5), саше (1)
463,00
Экономия: -13,89 грн
449,11 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Выговского Ивана, 3
Всего: раствор для перорального применения (7)
428,99
Экономия: -69,84 грн
359,15 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 35-А
Всего: упаковка (5)
457,60
Экономия: -13,73 грн
443,87 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 84-А
Всего: упаковка (1)
376,23 грн
В других городах:
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Винники, ул. Галицкая, 23
Всего: упаковка (1)
412,99
Экономия: -53,84 грн
359,15 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Кожичи, ул. Шевченко, 19
Всего: упаковка (1)
498,99
Экономия: -139,84 грн
359,15 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Яворов, ул. Тычины, 3
Всего: упаковка (1)
422,70
Экономия: -12,68 грн
410,02 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Героев Майдана, 10
Всего: упаковка (3)
458,50
Экономия: -13,76 грн
444,74 грн
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
Всего: упаковка (4)
458,00
Экономия: -13,74 грн
444,26 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (2), саше (9)
458,00
Экономия: -13,74 грн
444,26 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 190
Всего: упаковка (1), саше (3)
445,60
Экономия: -13,37 грн
432,23 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Национальной Гвардии, 14-В
Всего: упаковка (2)
369,33 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Липинского, 7
Всего: раствор для перорального применения (8)
368,01 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 22-Б
Всего: упаковка (1), саше (9)
453,00
Экономия: -13,59 грн
439,41 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ковель, бульв. Леси Украинки, 30
Всего: раствор для перорального применения (9)
417,99
Экономия: -58,84 грн
359,15 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27/3
Всего: упаковка (1)
370,60 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
366,15 грн
Будь здоров
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, шоссе Нигинское, 41/1
Всего: упаковка (2), саше (8)
467,00
Экономия: -14,01 грн
452,99 грн