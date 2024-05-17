Бетаргин® раствор для перорального применения саше 10 мл, №10 - Львов (423394) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 6 аптеках
Біла ромашка
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Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Біла ромашка
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Всего: упаковка (4), саше (6)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Біла ромашка
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Всего: упаковка (5), саше (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Подорожник
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Всего: раствор для перорального применения (7)
Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Выговского Ивана, 3
Біла ромашка
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Всего: упаковка (5)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 35-А
В других городах:
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 84-А
Аптека бам
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Винники, ул. Галицкая, 23
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 23:00
Кожичи, ул. Шевченко, 19
Біла ромашка
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Яворов, ул. Тычины, 3
Біла ромашка
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Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Героев Майдана, 10
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Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
Біла ромашка
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Всего: упаковка (2), саше (9)
Открыто Круглосуточно
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Біла ромашка
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Всего: упаковка (1), саше (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 190
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Национальной Гвардии, 14-В
Мед-сервис
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Всего: раствор для перорального применения (8)
Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Липинского, 7
Біла ромашка
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Всего: упаковка (1), саше (9)
Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 22-Б
Подорожник
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Всего: раствор для перорального применения (9)
Закрыто Открывается в 08:00
Ковель, бульв. Леси Украинки, 30
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 23:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27/3
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Будь здоров
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Всего: упаковка (2), саше (8)
Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, шоссе Нигинское, 41/1