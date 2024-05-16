Бетаргин® раствор для перорального применения саше 10 мл, №10 - Киев (423394) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 78 аптеках
Біла ромашка
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Всего: упаковка (6), саше (2)
Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Аптека гормональных препаратов
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Всего: упаковка (2)
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Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
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Всего: раствор для перорального применения (6)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 42
Біла ромашка
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Всего: упаковка (3), саше (5)
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Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Мед-сервис
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Всего: упаковка (5)
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Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
Виталюкс
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
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Всего: раствор для перорального применения (2)
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Жилянская, 69/71
Біла ромашка
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Всего: упаковка (5)
Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
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Всего: упаковка (4)
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Киев, бульв. Леси Украинки, 9
Виталюкс
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Всего: раствор для перорального применения (8)
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Киев, ул. Павловская, 17
Біла ромашка
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Всего: упаковка (5)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Біла ромашка
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Всего: упаковка (5)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
Аптекарь
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
Мед-сервис
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Тютюнника Василия, 37/1
Мед-сервис
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Всего: упаковка (10)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:30
Киев, ул. Скрипника Мстислава Патриарха, 40
Аптека гормональных препаратов
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Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Аптека гормональных препаратов
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
Біла ромашка
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Всего: упаковка (4), саше (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
Біла ромашка
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Всего: упаковка (6)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Филатова Академика, 7