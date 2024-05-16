Бетаргин® раствор для перорального применения саше 10 мл, №10 - Харьков (423394) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 3 аптеках
Аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается через 03 мин
Харьков, ул. 23-го Августа, 31
Сатурн-фарм
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 268
В других городах:
Магнолия
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 103/41
Эконом аптека
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Древний вал, 32
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, просп. Мира, 30-А
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 61
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 09:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
Мед-сервис
Подробнее
Всего: раствор для перорального применения (7)
Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 38
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Образцова Академика, 1
Мед-сервис
Подробнее
Всего: раствор для перорального применения (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мира, 2-К
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Семафорная, 28
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 23:00
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается через 03 мин
Днепр, ул. Пастера, 2
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 23:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Мед-сервис
Подробнее
Всего: раствор для перорального применения (9)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Запорожское, 28-П
Народная аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Воинов Афганцев, 1-Ж
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Победы, 59-А