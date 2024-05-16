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Бетаргин® раствор для перорального применения саше 10 мл, №10 - Харьков (423394) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
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Закрыто Открывается через 03 мин
Харьков, ул. 23-го Августа, 31
Всего: упаковка (1)
439,50 грн
Сатурн-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 268
Всего: упаковка (1)
447,50 грн
Магнолия
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 103/41
Всего: упаковка (1)
505,00 грн
В других городах:
Эконом аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Древний вал, 32
Всего: упаковка (2)
370,22 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, просп. Мира, 30-А
Всего: упаковка (4)
384,18 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 61
Всего: упаковка (2)
370,22 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
Всего: упаковка (1)
421,95 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
Всего: упаковка (1)
370,22 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 38
Всего: раствор для перорального применения (7)
365,50 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Образцова Академика, 1
Всего: упаковка (2)
371,55 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мира, 2-К
Всего: раствор для перорального применения (4)
382,71 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: упаковка (1)
366,21 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
Всего: упаковка (1)
370,22 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 03 мин
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
365,89 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
Всего: упаковка (1)
365,64 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
Всего: упаковка (4)
370,22 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: упаковка (2)
365,25 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
Всего: упаковка (1)
365,89 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
363,47 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
Всего: раствор для перорального применения (9)
366,91 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Запорожское, 28-П
Всего: упаковка (2)
407,24 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Воинов Афганцев, 1-Ж
Всего: упаковка (1)
400,00
Экономия: -26,00 грн
374,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Победы, 59-А
Всего: упаковка (1)
370,22 грн